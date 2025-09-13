نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض المديونية الخارجية.. واستمرار العمل بسعر الصرف المرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض المديونية الخارجية.. واستمرار العمل بسعر الصرف المرن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي وأداء القطاع المصرفي.

تعزيز الحصيلة الدولارية والاحتياطي الأجنبي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، مع اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال أغسطس 2025، ما يكفل تغطية كافة الالتزامات وتحقيق فائض فعلي.

متابعة جهود خفض التضخم والإصلاح الاقتصادي

تابع الرئيس خلال الاجتماع جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، مؤكدًا أهمية تحسين المؤشرات المالية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

كما استعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

توجيهات الرئيس

أكد الرئيس السيسي على: