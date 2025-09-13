رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في الهيئات الدوائية بكوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 01:32 مساءً -

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات المؤتمرالدولى للذكاء الاصطناعى فى الهيئات الدوائية AIRIS 2025، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، بتنظيم من وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية (MFDS) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كجهة تنظيمية مرجعية رائدة.

خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أعرب الدكتور الغمراوي عن اعتزازه بمشاركة مصر في هذا المحفل الدولي المهم، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، ومؤكدًا أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم الابتكار وتعزيز كفاءة نظم الرقابة على المنتجات الطبية.

وأشار إلى أن مصر تُعد أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقاعدة صناعية قوية تغطي أكثر من 90% من احتياجاتها المحلية، كما أنها الدولة الإفريقية الأولى والوحيدة الحاصلة على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في نظم الرقابة على الأدوية واللقاحات.

كما أكد أن مصر تمثل بوابة رئيسية للشركاء الدوليين نحو السوق الإفريقية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتنظيمية بما يخدم الابتكار ويسهم في ضمان إتاحة منتجات طبية آمنة وفعّالة للمرضى حول العالم.

وخلال جلسة عن تطوير السياسات الدوائية، شارك ضمن فعاليات المؤتمر الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، حيث أوضح أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التجارب التنظيمية العالمية في مجال المستحضرات الطبية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن هيئة الدواء المصرية حريصة على الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير سياساتها الدوائية ودعم الأسواق، بما يسهم في تعزيز الابتكار وضمان إتاحة منتجات آمنة وفعّالة للمريض المصري والإفريقي على حد سواء."

يُعد مؤتمر AIRIS منصة عالمية رائدة تُعقد سنويًا لمناقشة أحدث التوجهات في مجال المستحضرات الطبية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب التنظيمية بين الدول، بما يدعم الابتكار ويضمن جودة وفاعلية المنتجات الطبية. ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة الهيئات الدوائية الدولية، وخبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية، إلى جانب ممثلين عن منظمات الصحة العالمية.

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على مكانتها المتنامية كجهة تنظيمية رائدة ذات ثقل عالمي، وانفتاحها على التعاون مع شركائها الدوليين في المجالات العلمية والتنظيمية، بما يعزز صناعة الدواء إقليميًا وعالميًا، ويدعم الابتكار وضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعّالة للمريض.