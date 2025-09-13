وزير الشباب والرياضة يودّع بعثة منتخب مصر تحت 20 عامًا قبل المشاركة في كأس العالم بتشيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 01:32 مساءً -

ودّع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا، قبيل مغادرتها مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى تشيلي، للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وخلال وداعه للبعثة، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على توفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نثق في عزيمة وإصرار أبنائنا اللاعبين على تقديم أداء مشرف يليق بمكانة الرياضة المصرية، ونعوّل على جيل الشباب في صناعة إنجازات جديدة لكرة القدم المصرية".

وأشار الوزير إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العالم للشباب تُعد فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات الدولية وصقل مهارات اللاعبين، بما يعزز من مستقبل الكرة المصرية على المدى القريب والبعيد.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلماته متمنيًا للبعثة التوفيق والنجاح في مهمتها الوطنية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تساندهم وتثق في قدرتهم على إسعاد الشعب المصري.