بدر عبد العاطي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم السبت 13 سبتمبر.

ثمن الوزير عبد العاطي التنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والأوقاف والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود وزارة الأوقاف في مختلف الدول فى توطيد مكانة مصر بالعالمين العربي والإسلامي، مبرزا أهمية الدور الذى يقوم به الأئمة والموفدين ومساهمتهم البناءة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر قيم التسامح والتعايش ومكافحة الفكر المتطرف.

ورحب وزير الخارجية فى هذا السياق بالتنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بالدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من جميع دول العالم، وكذا لإيفاد مبعوثي وزارة الأوقاف لإحياء ليالى شهر رمضان للدول المختلفة. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يحقق المصلحة الوطنية.