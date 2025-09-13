نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الوزارة خطواتها الثابتة نحو تطوير التعليم التقني التكنولوجي، بما يجعل خريجيه قوة بشرية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتطوير التعليم التقني وتأهيل طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبرعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي ضوء هذه الجهود، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إضافة مدارس جديدة في قطاع الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما، وتضم:

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور – القليوبية.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر – القاهرة.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر – الجيزة.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب – الإسكندرية.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان – القاهرة.

وتنوه الوزارة عن أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التقديم عن طريق التسجيل خلال أسبوع من اليوم عبر الرابط التالي:

‏https://dualedu.moe.gov.eg

كما يمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهريّة والطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة العام الماضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، التسجيل عبر الرابط:

‏https://forms.gle/6vXeQLbhYgiwaEiq9

ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية:

‏https://www.facebook.com/share/15xWy2Ndpj/