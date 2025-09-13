وزير الخارجية: القانون الدولي أصبح على المحك ومحل تهديد بعد الانتهاكات السافرة اليومية لسيادة الدول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أهمية الحفاظ علي احترام سيادة الدول، متابعا: "هذا الأمر كان مسلما به حينما كنا ندرس العلوم السياسية.. ولكن الآن للأسف الشديد هذا الأمر المسلم به أصبح أيضًا على المحك ومحل تهديد شديد فيما يتعلق بالانتهاكات السافرة اليومية لسيادة الدول".

وأضاف الوزير خلال "صالون ماسبيرو": "في القديم أصبح كان هناك أهداف معينة مثل مبادئ القانون الدولي والتدخل لحماية القانون الدولي.. ثم أصبح التدخل لأغراض إنسانية".

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي: " الآن التدخل لحماية ما يسمى بالأقليات.. وبعد ذلك ظهر التدخل لمجرد التدخل.. إن دولة لديها غطرسة القوة ولديها أجنداتها وترى أن لا يوجد إلا شريعة الغاب، لا يوجد قانون دولي، ولا يوجد معايير موحدة ولكن هناك مئة معيار، ولا ولا يوجد الكيل بمكيال واحد ولكن هناك عشرات المكاييل التي يكال بها العلاقات الدولية".