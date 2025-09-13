وزير الخارجية يفند الادعاءات بشأن المعابر ويؤكد: إسرائيل قوة الاحتلال المسؤولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - رفض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بشدة ما وصفها بـ "الادعاءات الظالمة والكاذبة" التي تحاول تحميل مصر مسؤولية إغلاق المعابر، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف إلى "تشتيت الانتباه" عن المسؤول الحقيقي عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال الوزير خلال "صالون ماسبيرو": "هذه الادعاءات تهدف لرفع المسؤولية عن الطرف المسؤول الأول وهو الطرف الإسرائيلي، قوة الاحتلال المسؤولة عن المجاعة والقتل والتدمير في القطاع".

وأشار إلى أن هناك جهات تحاول "خلط الأوراق" وتضفي شرعية على ما هو غير شرعي، مشدداً على أن الحقيقة "واضحة وضوح الشمس" رغم محاولات البعض إنكارها.

وتابع وزير الخارجية: "هذه الجماعة الارهابية التي الان تحاول أن تخلط الأوراق وتضفى المشروعية عما هو غير مشروع على الاطلاق.. ومن خلال تشتيت الانتباه عن إسرائيل قوة الاحتلال المسؤولة عن المجاعة والمسؤولة عن القتل والتدمير تدمير الاخضر واليابس في قطاع غزة.. والانتهاكات السافرة في الضفة الغربية وتعمل على تشتيت الانتباه عن هذه الدولة المسؤولة من خلال الادعاء الظالم والكاذب بأن مصر تغلق معابرها ".