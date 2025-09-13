نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ١٣ سبتمبر، الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور فريق الحملة الانتخابية، وفي إطار المتابعة الدورية التي يجريها وزير الخارجية لملف الترشيح المصري.

وأوضح الدكتور العناني خلال اللقاء أنه اختتم بنجاح زياراته إلى جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو، في إطار جولات مكثفة نظمت على مدار العامين الماضيين هدفت إلى تعزيز التواصل المباشر مع هذه الدول، وأسفرت عن تنامي الدعم للترشيح المصري. كما تطرق اللقاء إلى زيارة الحملة المقبلة في باريس، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي بالمجلس التنفيذي لليونسكو المقرر عقده في أكتوبر ٢٠٢٥.

وأكد الوزير عبد العاطي على مواصلة دعم وزارة الخارجية الكامل للحملة، والاستمرار في حشد الدعم الدولي للترشيح المصري والعربي والأفريقي خلال المرحلة القادمة، مشددًا على أن مصر تولي هذا الترشيح أهمية كبيرة، انطلاقًا من إيمانها بدورها الرائد في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية.