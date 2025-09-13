نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع إقبال المواطنين على معرض "أهلًا مدارس" بحي إمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إقبال المواطنين على معرض "أهلًا مدارس" المقام بحي إمبابة خلف منطقة الصوامع بمنطقة أرض الجمعية والذي تم افتتاحه منذ أيام في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح محافظ الجيزة ان المعرض مقام على مساحة 600 متر وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة ويشارك به 37 عارضًا يقدمون تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية من ملابس وشنط وأحذية وأدوات كتابية إلى جانب السلع الاستراتيجية وذلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التموين وقطاعات الأعمال العام.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض "أهلًا مدارس" التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات حرصًا على توفير جميع المستلزمات بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع.

وقال المحافظ: "نحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المعارض، التي توفر المنتجات الأساسية والمدرسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة في توفير السلع للمواطنين بشكل دائم وميسر."

ومن جانبه أوضح أشرف بكر رئيس حي إمبابة أن المعرض يستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساءً لتلبية احتياجات الأسر قبل بدء العام الدراسي الجديد مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وتيسير دخول وخروج الزائرين.

