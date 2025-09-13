عماد النحاس يستقر على تثبيت محمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي على تثبيت محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، حيث يميل النحاس إلى تثبيت هذا المركز رافضاً سياسة التدوير بين حُراس المرمى لتي قام بتنفيذها الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الأسبق للأهلي الذي تمت إقالته منذ أيام.

عماد النحاس يرفض سياسة الدور

ويرى النحاس أن الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير قادران على الدفاع عن عرين الأهلي بشكل قوي لكن فمرة التجوير بينهما غير مُجدية لذا سيكون من الأفضل الإعتماد على حارس واحد مع تجهيز الثاني ليكون في قمة الاستعداد للدفع به في أي وقت ومعهما الحارس الثالث محمد أحمد سيحا المُنضم للقلعة الحمراء الصيف الجاري قادماً من المقاولون العرب.

محمد الشناوي أساسياً في الدوري

وحسب مصادر في الجهاز الفني فأن النحاس سيدفع بـ محمد الشناوي أساسياً في المباريات المقبلة على أن يتم منح شوبير الفرصة في الوقت المناسب.

ودفع ريبيرو الذي تمت إقالته من تدريب الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز بـ مصطفى شوبير في بداية الدوري لمدة مباراتين قبل أن يُعيد الشناوي للدفاع عن عرين القلعة الحمراء.

مصطفى شوبير مباراتين ومثلهما للشناوي

وشارك مصطفى شوبير اساسياً في أول مباراتين للأهلي هذا الموسم ببطولة الدوري أمام مودرن سبورت وفاركو ، قبل أن يشارك محمد الشناوي في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز، وجاءت نتائج المباريت الأربعة ، كالتالي : التعادل 2-2 في الأول والفوز 4-1 في الثانية والتعادل السلبي في الثالثة ثم خسارة الأهلي بثنائية نظيفة في الرابعة.