وزيرة التخطيط تضع حجر الأساس لأول مصنع لتربية ديدان القز وإنتاج الحرير الطبيعي في قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي، أحد مشروعات مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بمحافظة قنا، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي لمؤسسة النداء، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الجديدة في مصر، وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية في إطار إحياء الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة .

ويتكون مبنى مصنع الحرير من طابقين على مساحة 500 متر؛ الدور الأرضي لأعمال تربية ديدان وإنتاج الحرير الطبيعي، والدور العلوى لإنتاج المنسوجات من الفركة والسجاد، والمبنى تحت مظلة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" بإشراف من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية.

في ذات السياق، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مشروع تطوير تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي بمزرعة مؤسسة النداء بقنا، والذي يتضمن العديد من المكونات من بينها مزرعة للتوت.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن صناعة الحرير المصري بمحافظة قنا تدعم بشكل رئيسي التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وذلك عبر توفير فرص عمل مستدامة تعود بالنفع على الأسر والمجتمعات المحلية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل مناسبة للسيدات، مما يعزز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة صحية وآمنة تتيح للمواطنين فرصًا أكبر للنمو والتطور، مما ينعكس بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن صناعة الحرير تعد من الصناعات التي تستوعب عمالة كثيفه وتعتمد اعتماد كبير على النساء وتعتبر مصدر دخل لسكان القرى ومحدودي الدخل، كما تتماشى هذه الصناعة مع إستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة 2030، من خلال العمل على تنمية مجال صناعة الحرير في مصر، بما يواكب خطط الدولة للحفاظ على الحرف التراثية ومنها صناعة السجاد من الحرير الطبيعي، وفتح آفاق جديدة للتنمية في صعيد مصر، مؤكدة حرص الدولة في تبني المبادرات والمشروعات التنموية التي تساهم في النهوض بالصناعات التراثية والحرفية، وتحقيق التنمية الشاملة خاصة في محافظات الصعيد.

ويركز برنامج عمل مؤسسة النداء في 5 محافظات هي قنا والأقصر وسوهاج والمنيا والفيوم، وتهتم بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ضمن إطار توطين الصناعات التي تسعى الحكومة إلى توطينها بجانب التنمية الزراعية المستدامة، ونشر المعرفة.

وأوضحت أن المشروعات التي تقوم بها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، في صعيد مصر، تعد مثالاً للشراكات الهادفة لتحقيق تأثير وتطور مباشر في حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على أصحاب المهارات ورواد الأعمال في صعيد مصر لتمكينهم من تسويق أعمالهم وتحقيق النمو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، مشيدة بجهود الدكتورة هبة حندوسة التي نجحت منذ عام 2012 في قيادة المشروع، ليحقق تحولًا في عدد من المناطق بصعيد مصر من خلال توفير فرص العمل، والمشروعات متناهية الصغر، ورفع مستوى معيشة آلاف من المواطنين.

وقالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يُعد إنشاء أول مصنع للحرير في محافظة قنا خطوة مهمة تُبرز العمل المتميز للنساء اللواتي يسهمن في إحياء هذه الصناعة، والحفاظ على التراث مع بناء صناعات حديثة. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل شراكتنا القوية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة (النداء)، ومحافظة قنا وبالدعم السخي من التعاون الإسباني. معًا، نعمل على خلق فرص تعزز سلاسل القيمة المحلية وتوفر فرص عمل للأجيال المتعاقبة."

وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" – إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة .