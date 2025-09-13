اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً -

فى ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وفى اطار التنسيق المشترك مع دول الإقليم قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، والسيد ‎محمد إسحاق دار نائب رئيس وزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

تناولت الاتصالات تقييم الأوضاع الراهنة، حيث تبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية الجسيمة التى تواجه المنطقة وتداعيات الاحداث الأخيرة، وضرورة مواصلة التنسيق فى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المشتركة بما يسهم فى تحقيق الامن والاستقرار للدول العربية والإسلامية.

وأكد الوزراء على أهمية تضامن الدول العربية والإسلامية فى هذا المنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، وضرورة مواصلة تنسيق المواقف بما يحقق المصالح العربية والإسلامية وتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.