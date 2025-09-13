نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يُرحب باعتماد الجمعية العامة قرار حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبو الغيط يُرحب باعتماد الجمعية العامة لمشروع قرار حول حل الدولتين

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لمشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك الصادر في يوليو الماضي بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار تقف في الجانب الخطأ من التاريخ.



ونقل المتحدث، عن أبو الغيط، تأكيده أن تبني الجمعية العامة لهذا القرار يُعزز من مُخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين ويُزيد من الزخم العالمي حوله، لا سيما في ضوء اعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في ٢٢ سبتمبر الجاري.

