الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة على إعلان يدعم حل الدولتين.. ماكرون: طريق لا رجعة فيه نحو السلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - أقرت الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة إعلانا يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت. تفاعلا مع القرار، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"طريق لا رجعة فيه نحو السلام".

في المقابل، شدد الإعلان على ضرورة إقصاء حماس بطريقة لا لبس فيها. في المقابل، قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر، كما عبرت عن رفضها للإعلان.