التضامن الاجتماعي: التدخل السريع يتعامل مع 140 بلاغًا خلال أسبوع لحماية الكبار والأطفال بلا مأوى

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع المركزية والمحلية تعاملت مع نحو 140 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، تضمنت حالات إنسانية لكبار السن وأطفال بلا مأوى، إلى جانب استغاثات واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخطوط الساخنة، وصفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها وجهت فرق التدخل السريع بسرعة التحرك للاستجابة لكافة البلاغات وإنقاذ الحالات المعرضة للخطر، مؤكدة أن الوزارة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.

وشملت البلاغات محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والأقصر.

في القاهرة: تدخل الفريق لإنقاذ مسن يبلغ من العمر 72 عامًا يعاني أمراض القلب والسكر ويقيم منذ سنوات في غرفة تفتقد مقومات الحياة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة، قبل إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

في الجيزة: تمت حماية فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعد تعرضها للتعنيف من أقاربها وإهمال أسري، حيث تم إيداعها بإحدى دور الرعاية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها.

في الغربية: استقبلت إحدى مؤسسات الرعاية سيدة بلا مأوى تبلغ 63 عامًا كانت تفترش الرصيف بعد تعرضها لسوء معاملة من أسرتها.

في كفر الشيخ: تدخل الفريق لإنقاذ طفلة من ذوي الإعاقة (التوحد) تعاني غرغرينا بالقدم، حيث تم نقلها للمستشفى وإجراء جراحة عاجلة لها، بجانب إدراجها في برنامج الدعم النقدي "كرامة" وتوفير مساعدات عاجلة لأسرتها.

كما تعاملت فرق التدخل السريع مع عدة بلاغات خاصة بمؤسسات غير مرخصة، حيث تم غلق مركزين للتخاطب لذوي الإعاقة بالغربية، وإغلاق دار لرعاية ذوي الإعاقة بالقاهرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بشأن بعض الانتهاكات التي تم رصدها داخل مؤسسات رعاية بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

وأكدت وزارة التضامن أن فريق التدخل السريع يعمل على تحقيق استجابة عاجلة للأزمات سواء بحماية الأطفال والمسنين داخل المؤسسات أو إنقاذ بلا مأوى، مشيرة إلى أن استقبال البلاغات يتم عبر الخط الساخن للوزارة (16439)، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، بالإضافة إلى ما يتم رصده من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.