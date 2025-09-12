نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: الانقسام سيظل جرحا نازفا للقضية الفلسطينية لوقت طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية كان النكبة الثالثة، فلم نفق من الأولى ولم نفق من الثانية ولم نفق من الثالثة، فالانقسام والانقلاب والحسم هو النكبة الثالثة، ومر 20 عاما على هذه الفترة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "الانقسام بالنسبة للشاب الفلسطيني أمر عادي لأنه كبر ونشأ في ظل هذا الانقسام، وأصبح أمرا عاديا كالاحتلال، لأنه نشأ في ظله حتى لو لم يقبله فهو واقع، وهو الطامة الكبرى، وسيظل جرحا نازفا للقضية الفلسطينية لوقت طويل".

وأكد: "إسرائيل تركت الانقسام واستفادت منه كثيرا وعمقته، وكان بالنسبة لها طوق نجاه فيما يتعلق بقيام الدولة الفلسطينية، فكيف يمكن أن تقوم دولة فلسطينية على جزء من الوطن؟ لما تتحدوا نتكلم في عملية سلام".