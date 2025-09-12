نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: مصر دعمت حكومة هنية وحاولت أن يكون لها فكر مختلف عن التنظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن الواقع يقول إن مصر عملت على دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة إسماعيل هنية، ومحاولة توسيع هذه الحكومة، ومحاولة أن يكون لها فكر مختلف عن التنظيم.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "الممارسة على الأرض كانت مختلفة وكانت حمساوية، ومن الناحية الأخرى كان بعض العناصر الموجودة من فتح غير متقبله وجود حماس وعرقلوهم".

وتابع: "العرقلة ليست جديدة وهي فترة توترات ما بعد أوسلو، وامتد من قبل الحكومة إلى بعدها، وكان هناك نوعا من الصراع بين الحكومة الجديدة التي تمارس عملها بفكر حمساوي تنظيمي وبين بعض العناصر التي لم تكن تقبل هذا الأمر".