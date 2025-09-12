نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدويري": مصر لم تعرقل إسماعيل هنية على الإطلاق بعد تولي رئاسة الوزراء بل حاولنا مساعدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن عملية تسيم السلطة من فتح إلى حماس في غزة تمت بسلاسة كاملة، ولكن حدثت المشاكل بعد ذلك.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "مصر لم تعرقل إسماعيل هنية، على الإطلاق بعد تولي رئاسة الوزراء بل حاولنا مساعدته".

وتابع: "لم نغضب مطلقا من نتيجة الانتخابات، وكنا في غزة وكانت تقديراتنا نجاح حماس، ولم نقم بأي شيء ضد هذا الأمر على الإطلاق، وكنت متواجدا مع محمود الزهار قبل الانتخابات بأيام وقال إنهم سينجحون وكان هذا يتفق مع تقديراتنا".