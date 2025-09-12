نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: نصحنا حماس بتكوين حكومة موسعة لكن لم يكونوا جادين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر تدخلت وطلبت من حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية أن تدير قطاع غزة بعقلية الدولة وليس الفصيل.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "اتصلت بي قيادتي في القاهرة عندما كنت في غزة وطلبوا مني إرسال كل قيادات حماس في الداخل، وتحدثت مع القيادات الفلسطينية وأحضرنا القيادات إلى مصر، والتقوا بالوزير عمر سليمان في هذا التوقيت، وكانت رسالتنا أننا لم نتخذ أي موقف عدائي من حكم حماس، ولم يكن هناك مانع لدى أبو مازن من تولي حماس الحكم، وأخبرناهم أنهم الآن أصبحوا حكومة الشعب الفلسطيني وليس حكومة حماس".

وتابع: "قلنا لهم هل يمكن أن تحكموا الشعب الفلسطيني بعقلية الدولة؟ إلا أن النظرة الضيقة غلّبت عقلية الفصيل والتنظيم على عقلية الدولة، وللأسف حاولنا بقدر الإمكان نصحهم بعمل حكومة موسعة؛ لكن لم تكن هناك الجدية المطلوبة، وقلنا إنه لا داعي لأن يكون رئيس الحكومة من حماس، ولم تحاول فتح عرقلتهم أو إفشالهم".