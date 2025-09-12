نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدويري": مشكلة حماس أنها حاولت إدارة قطاع غزة بعقلية الفصيل وليس الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن علاقة مصر بحماس قبل فوزها في الانتخابات التشريعية ومنذ عام 2000 سواء بالداخل أو الخارج، سواء القيادات التي كانت في الداخل أو في سوريا حينها وكل الأطياف الحمساوية، كانت جيدة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان متواجدا في قطاع غزة عندما تمت الانتخابات، مؤكدا أن هذه الانتخابات التي تمت في قطاع غزة في يناير 2006 كانت حرة ونزيهة وديمقراطية، ولم تنجح حماس بالتزوير أو القوة، واستغلوا بذكائهم أمورا كثيرة من تنظيم وحراك اجتماعي وضعف وتدني شعبية فتح لذلك فازوا بشكل كامل.

وتابع أن مشكلة حماس بعد الانتخابات أنها حاولت أن تدير قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية بعقلية الفصيل وليس الدولة.