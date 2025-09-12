وزير العمل يوجه بالتحقيق في وفاة رضيعة على ذراع أمها العاملة داخل شركة نسيج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 07:28 مساءً -

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه كلف المديرية بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان عاملة طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

ووجه الوزير مديرية العمل بالإسكندرية بمتابعة الأحداث منذ وقوعها داخل شركة للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة والعمال"، وتطبيق مواد القانون التي تكفل الحصول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعمال.

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة، وأوضح أنه منذ وقوع هذه الأحداث وهو يتابع لحظة بلحظة، موضحا أن أحدث المعلومات تشير إلى انعقاد اجتماع غدا السبت، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال طبقا للقانون.