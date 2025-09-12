رئيس مجلس النواب: رئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مسؤولية تاريخية في ظرف دقيق يهدد أمن واستقرار المنطقة

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح الاجتماع الأول بشرم الشيخ

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الاجتماع الأول للمكتب والمكتب المُوسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ، في مُستهل أنشطة الرئاسة المصرية للجمعية. وأكد في كلمته أن البرلمان المصري يتولى رئاسة الجمعية في وقت دقيق تمر به المنطقة، التي تموج بتحديات تهدد الأمن والاستقرار، ما يفرض تكثيف الجهود البرلمانية لتفعيل دور الجمعية كمنصة للحوار والتواصل بين شعوب دول المتوسط.

رؤية مصرية للملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية

أوضح رئيس مجلس النواب أن رؤية البرلمان المصري ترتكز على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية منذ تأسيسها، وذلك في إطار رؤية وطنية أوسع تقوم على ترسيخ مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، بهدف تعزيز الأمن والنمو والرخاء لشعوب المنطقة.

خبرات برلمانية متراكمة ودور قيادي

وخلال كلمته، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خبرات البرلمان المصري في مجال الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، خاصة في الفضاء الأورومتوسطي، مشيرًا إلى أن البرلمان قرر إسناد رئاسة الجمعية البرلمانية إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لما يتمتع به من خبرات سياسية واقتصادية وتنموية، إضافة إلى خبراته الواسعة في العمل البرلماني الدولي والإقليمي.

دعوة للسلام والتعاون

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب إلى أن تكون الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمثابة طوق نجاة لشعوب المنطقة من مستقبل مظلم يهدد الجميع، مؤكدًا أن الحل يكمن في إرساء قيم السلام العادل، والحوار الصادق، والتعاون البنّاء بين دول الاتحاد.