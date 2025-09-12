نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 900 مليار استثمارات وتوسعات استراتيجية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع من المشروعات العملاقة إلى تعزيز الشراكات الدولية في المقال التالي

900 مليار استثمارات وتوسعات استراتيجية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع من المشروعات العملاقة إلى تعزيز الشراكات الدولية، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجراف، حصاد أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت تدشين مشروعات قومية كبرى، وخطط اقتصادية طموحة، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

تدشين مشروع "مراسي البحر الأحمر"

شهد الأسبوع إطلاق مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، وعلى مساحة 2426 فدانًا، ليشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار العقاري بالساحل المصري، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

خفض معدلات الدين

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في خططها المستهدفة للنزول بمعدلات الدين العام إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر، وذلك عبر حوكمة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

توسعات في قطاع الطيران

أعلن رئيس الوزراء عن خطة لزيادة أسطول الطيران المصري بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر والسياحة، ودعم خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطيران والخدمات اللوجستية.

توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة

شددت الحكومة على المضي قدمًا في توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز مكانة مصر كدولة محورية في قطاع الطاقة المستدامة.

دعم الشراكة المصرية التونسية

وفي الإطار الإقليمي، شهد الأسبوع توقيع 8 وثائق تعاون جديدة بين مصر وتونس، بهدف دعم الشراكة الثنائية في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عرضه بالتأكيد على أن هذه الأنشطة تعكس رؤية الحكومة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.