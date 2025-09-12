نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمداخل المؤدية للمتحف المصري الكبير ومطار سفنكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا لاستقبال الزوار والسائحين.

واصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الجمعة جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه وذلك في إطار المتابعة الدورية للوقوف على نسب التنفيذ بمشروعات التطوير.

وتفقد المحافظ خلال جولته ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم، ومحيط بوابات حدائق الأهرام، والطرق المؤدية إلى مطار سفنكس والمنطقة المحيطة به إلى جانب منطقة مشعل ومدخل طريق المنصورية.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بتلك القطاعات أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وتجميل وطلاء البلدورات، وتحسين شبكة الإنارة، وطلاء الحوائط والجدران، بما يتوائم مع الطابع الحضاري للمنطقة.

كما يتم دعم أرصفة المشاة بالانترلوك، وزراعة الشجيرات والمسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب، وتنسيق اللافتات الإعلانية.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها مع الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الجمالية، بما يضمن ظهور المنطقة في أبهى صورة حضارية استعدادًا لاستقبال الزوار والسائحين من مختلف دول العالم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمناطق المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويهيئ بيئة متكاملة لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المحافظ أن الجيزة تبذل جهودًا متواصلة بالتعاون مع كافه الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين من خلال تنفيذ مشروعات التطوير وفق أحدث المعايير الهندسية والجمالية، بما يساهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية بالمنطقة مؤكدًا أن الأعمال الجارية ستجعل من محيط المتحف المصري الكبير نموذجًا حضاريًا يحتذى به.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ومحمد رزق رئيس حي الدقي واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والاجهزة والإدارات المعنية.

IMG-20250912-WA0031

IMG-20250912-WA0030

IMG-20250912-WA0028

IMG-20250912-WA0029

IMG-20250912-WA0027

IMG-20250912-WA0026

IMG-20250912-WA0025

IMG-20250912-WA0023

IMG-20250912-WA0024

IMG-20250912-WA0022