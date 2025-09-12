محمد العدل لـ«الخطيب» بعد اعتذاره: هل آن للفارس أن يترجل عن جواده؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - حرص محمد العدل المنتج الفني ورئيس قناة الأهلي الأسبق، على الإشادة بفترة تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي .

واتفق محمد العدل مع قرار الخطيب برغبته في الحصول على الراحة وبدء رحلته للعلاج التي يرى أنها تأخرت بسبب ارتباطه بالنادي الأهلي والضغوط الشديدة التي تعرض لها طوال فترة الرئاسة نظرا لكثافة العمل.

وكتب محمد العدل عبر صفحته الشخصية: "إلى الكابتن محمود الخطيب..رئيسا.. ورمزا.. وصديقا.. هل آن للفارس أن يترجل عن جواده.. ويغمد سيفه ويستريح؟؟؟.. هل تعب الجسد من كثرة الطعنات .. من القريب والبعيد؟؟.. محمود الخطيب.. نعلم ما تحملت وما تتحمل.. لكنى اعتقد أننا والنادى ما زلنا فى احتياج اليك.. ونعلم أن للجسد متطلباته ولو سألت كل فرد فينا على حدة سيقول لك استرح.. وابدأ رحلات علاجك التى تأخرت كثيراً بسبب النادى وضغوطه.. وجماهيره وضغوطهم.. لكن لو سألتنا كجموع الأهلاوية.. فسنطالبك بالبقاء.. لماذا لا تنتقل السلطة بنعومة اكثر من ذلك.. فلتكن رئيسا للدورة القادمة.. واترك المسئولية لنائبك طوال فترات العلاج والراحة كما فعل من قبل القدوة والمثل.. الراحل صالح سليم.. أطال الله فى عمرك.. وحين يتم العلاج وتأخد كل الوقت الذى يتطلبه الجسد.. ويأمر به الأطباء..عد إلينا.. أتمنى أن تعيد التفكير مرة أخرى.. وتغير هذا القرار.. لك كل الحب والأمنيات الطيبة من جموع الشعب المصرى.. عامة وجماهير الأهلى بشكل خاص.. شفاك الله وعافاك".

وحقق الأهلي في عهد الخطيب العديد من البطولات على رأسها 6 بطولات دوري ومثلها في كأس السوبر المحلي وأيضا 4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.