تقارير إعلامية: محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول قبل صيف 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، عن أن نادي ليفربول يتوقع رحيل محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل نهاية عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

محمد صلاح يطرق أبواب الرحيل عن ليفربول

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، أن نادي ليفربول يتوقع رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق قبل نهاية عقده الجديد، مشيراً إلى أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون الوجهة القادمة لـ"الملك المصري".

وأضاف، "على الرغم أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا مع ليفربول لمدة موسمين في أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال يفكر خياراته المستقبلية، ويظل الدوري السعودي للمحترفين وجهة محتملة لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات".

واستكمل، "ليفربول لا يتطلع لمغادرة محمد صلاح قبل نهاية عقده، لكن النجم المصري يمتلك خيارات محتملة لخوض تجربة جديدة تمتد من أفضل أندية أوروبا وحتى الدوري السعودي للمحترفين".

وأوضح، "تعمل إدارة نادي ليفربول على إيجاد بديل في ظل اقتراب عقد محمد صلاح من الانتهاء في صيف 2027، حيث يعد مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ الألماني أبرز المرشحين للأنضمام إلى صفوف ليفربول، لتعويض الرحيل المنتظر للنجم المصري".

بيرنلي ضد ليفربول

ويحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي في الرابعة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.