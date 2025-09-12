نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية والإسماعيلية ويتابع مشروع رقمنة المساقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عددًا من المشروعات المائية بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وتفقد الوزير مسقى الطوبجية وترعة الملاك بمركز أبو حماد، حيث التقى بعدد من المنتفعين الذين أشادوا بجهود الوزارة خلال الموسم الصيفي وتوفير المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة. كما استمع لطلباتهم، موجها بسرعة دراستها والتعامل معها وفق القوانين المنظمة.

وأكد “سويلم” أن مشروع رقمنة المساقي الخاصة يهدف لاستكمال حوكمة وضبط المنظومة المائية من السد العالي حتى أرض المزارع، بالتعاون مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه، موضحًا أنه تم رفع بيانات نحو 1900 مسقى بأطوال بلغت 2300 كم على مستوى الجمهورية.

كما تفقد الوزير أعمال تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية، موجهًا بسرعة الانتهاء منها قبل إبريل 2026 استعدادًا للموسم الصيفي المقبل، بجانب البدء في تكريك ترعة السويس من الكيلو 50 حتى نهايتها لضمان إمرار التصرفات المائية.



وخلال جولته، تابع “سويلم” تجربة تركيب كاميرات متطورة لقياس التصرفات المائية بترعة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل خطوة مهمة لتحويل إدارة المياه في مصر من المناسيب إلى التصرفات، تمهيدًا لربطها بمنظومة التليمتري لمتابعة التصرفات ونوعية المياه.