الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد فرع بورسعيد التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بحي الزهور يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، في إطار أعمال صيانة ضرورية على موزع الكهرباء C11. وسيبدأ انقطاع الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، وفق الجدول الزمني المحدد من قِبَل الشركة والتي أكدت أن الخدمة ستعود فور انتهاء الصيانة المخططة، أي أن مدة الفصل لن تتجاوز ساعتين.

«اعملوا حسابكم».. انقطاع التيار الكهربائي عن بورسعيد السبت 13 سبتمبر من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا

وجاء في بيان رسمي عن حي الزهور أن هذا الانقطاع سيفرض على عدد من المناطق السكنية في الحي، حيث تشمل قائمة المناطق المتأثرة كلا من منطقة قبضايا، مساكن الجوهرة، منطقة شباب المدينة، منطقة شباب أكتوبر، منطقة بلال بن رباح، جزء من منطقة خالد بن الوليد، إضافة إلى منطقة حرفيين الزهور. وقد ناشدت الشركة السكان والمقيمين في هذه المناطق ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الصيانة لضمان عدم مواجهة أية مشاكل أو صعوبات أثناء فترة انقطاع الكهرباء.

وفي سياق متصل، قدمت الجهات المعنية عدة نصائح للمواطنين لمساعدتهم على تجاوز فترة انقطاع التيار بحلول عملية وسهلة، يأتي في مقدمتها شحن الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وجميع وسائل الاتصال مسبقاً لتفادي فقدان القدرة على التواصل مع الآخرين أو استدعاء النجدة إذا لزم الأمر. كما يُنصح بتحضير وسائل إنارة بديلة، مثل كشافات الطوارئ أو البطاريات الصغيرة، تحسباً لأي ظرف طارئ.

أما بشأن حفظ الأغذية، فتم التنويه إلى أن ملء زجاجات المياه ووضعها في الثلاجة قبل الانقطاع على نحو يساعد في الحفاظ على البرودة الداخلية لأطول فترة ممكنة. إضافة إلى ذلك، أوصي بغلق جميع الأجهزة الكهربائية الحساسة، مثل الحواسيب وأجهزة التلفاز، تفادياً لتعرضها لأي تلف مفاجئ عند عودة الخدمة. ونصحت الشركة كذلك بعدم استخدام المصاعد قبل وأثناء فترة الانقطاع، حتى لا يتعرض أي شخص لمخاطر التوقف المفاجئ.

ولم تُغفل التوصية بضرورة إبلاغ كبار السن والأطفال بموعد الفصل المحدد سلفاً حتى لا يصابوا بالذعر أو الارتباك أثناء انقطاع الكهرباء، خاصة إذا تزامن ذلك مع تواجدهم بمفردهم في المنزل.

من ناحية أخرى، أوضح بعض مسؤولي الشركة أن خطة الفصل المؤقت للكهرباء تأتي في سياق جهود وزارة الكهرباء الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة، حيث تُعدّ أعمال الصيانة الدورية عاملاً أساسياً في تقليص احتمالات حدوث الأعطال غير المتوقعة والتي تتزامن عادة مع أوقات زيادة الأحمال. وأكدوا أن هذه الإجراءات تصب في نهاية المطاف لصالح المواطنين، تضمن لهم خدمة مستقرة وآمنة لسنوات قادمة.

ملخصًا لما سبق، فإن القطع المؤقت للكهرباء المقرر في بورسعيد يوم السبت 13 سبتمبر هو جزء من خطة تطوير الجهاز الكهربائي، ويستهدف رفع كفاءة الشبكة ودعم استقرارها. ويُنوه بأن الفترة الزمنية المحددة للفصل لن تتجاوز ساعتين، على أن تعود الخدمة مباشرة بعد انتهاء فريق الصيانة من أعماله. ويُعد الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل شحن الأجهزة مسبقاً، تأمين وسائل الإنارة، تخزين المياه وحفظ الأطعمة، خطوة ضرورية لتقليل الآثار السلبية لهذا الإجراء المؤقت والمرور منه بأمان وسلاسة.