احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية والغربية

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه - خطف - بلطجة ) بمحافظتى القليوبية والغربية، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 311 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، إستروكس ، هيدرو ، شادو ، هيروين ، بودر" – 31 قطع سلاح نارى "4 بنادق آلية ، 9 بنادق خرطوش ، 18 فرد حرطوش") .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (46) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.