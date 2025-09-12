الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، و متابعة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية بضبط سيارة ربع نقل محمله بعدد 75 جوال ردة بإجمالي وزن 3 طن ليس لها مستندات داله أو فواتير قبل بيعها في السوق السوداء بناحية البياضية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعرضهم على النيابة العامة.

تموين الأقصر: “ضبط 75 جوال ردة مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبياضية”

على صعيد متصل، قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر برئاسة الدكتور طارق لطفي، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، بضبط 64 كيلو جرام من مصنعات اللحوم والدواجن و6 كيلو جرام عجينة وبشاميل وصوص غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل استهلاكها في إحدى المطاعم بطيبة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين.