محافظ الجيزة: ضبط 2258 قضية تموينية بإجمالي ٦٣٥ طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين

أحمد جودة - القاهرة - وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق بشكل دوري.

واطّلع المحافظ على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد عدلي الجمال الخاص بنتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة والتي نُفذت بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر كامل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2258 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 635 طن سلع ومواد غذائية و156507 لترات زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٦٠٣ قضايا في مجال المحال العامة لإدارة منشآت دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي.

وتضمنت المضبوطات ١١٩ قضية في مجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، خل، ومواد غذائية متنوعة).

وفي قطاع المخابز تم ضبط ٥١٨ قضية للاستيلاء على دقيق بلدي مدعوم ونخالة، وإنتاج خبز أقل من المواصفات، وإدارة مخابز دون ترخيص بإجمالي مضبوطات ٤٧ طنًا.

كما تمكنت الجهود من ضبط ٩ قضايا في مجال البدالين التموينيين لتجميع والاستيلاء على سكر وزيت طعام تمويني مدعوم من قبل الدولة، بإجمالي ٩ أطنان و٣٩١٢ لترًا.

وفي مجال المواد البترولية تم ضبط ٧ قضايا لتجميع واستيلاء على بنزين (٨٠ و٩٢) وسولار واسطوانات بوتاجاز مدعومة من الدولة، بإجمالي مضبوطات بلغت ٤٥١٥٨ لترًا.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع التموينية والبترولية المدعومة مشددًا على استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز لضبط الأسواق وردع المخالفين بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على حقوق المواطنين.