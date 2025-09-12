نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مصاريف المدارس التجريبية 2025/2026: تقسيط على أربع دفعات والكتب إلزامية ضمن الرسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل مصروفات العام الدراسي الجديد 2025/2026 للمدارس الرسمية "التجريبية" بنوعيها (الرسمية المتميزة للغات والرسمية للغات)، موضحة أن المصروفات تشمل رسوم الخدمات والأنشطة والكتب الدراسية، والتي تعد إلزامية ويتم سدادها ضمن إجمالي الرسوم.

ووفقًا للبيان الرسمي، فقد تم تحديد إجمالي المصروفات للمدارس الرسمية المتميزة للغات لتتراوح ما بين 1875 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال kg2 وصولًا إلى 2645 جنيهًا للصف الخامس الابتدائي، بينما تصل إلى 2445 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي.

ويُسدد هذا المبلغ على أربعة أقساط متساوية خلال العام الدراسي، حيث يبدأ القسط الأول من سبتمبر وحتى ديسمبر، ثم تُستكمل باقي الأقساط تباعًا.

أما في المدارس الرسمية للغات (أبناء العاملين في الخدمة)، فقد جاءت المصروفات أقل مقارنة بالمتميزة، حيث تبدأ من 1613 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال kg2 وصولًا إلى 2359 جنيهًا للصف الخامس الابتدائي، وتصل إلى 2207 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، ويتم أيضًا سدادها على أربعة أقساط.

وأكدت وزارة التعليم أن المصروفات تشمل كافة البنود المقررة، ومن بينها 100 جنيه نشاط عام، و50 جنيهًا لتطوير التكنولوجيا، بجانب رسوم الخدمات والكتب الدراسية التي تعد جزءًا أساسيًا وإجباريًا من الرسوم ولا يمكن فصلها.

كما أوضحت الوزارة أن أولياء الأمور يمكنهم سداد المصروفات على أقساط ميسرة، بما يخفف العبء المالي عن الأسر، خاصة مع إلزامية الحصول على الكتب من المدارس نفسها ضمن المصروفات الرسمية.

وبذلك، فإن مصروفات العام الجديد تراعي تقسيم السداد على دفعات، مع توحيد قيمة البنود الأساسية للأنشطة والخدمات، مع مراعاة الفارق بين المدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الرسمية للغات "العادية"، بما يتناسب مع طبيعة كل منهما.