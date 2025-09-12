الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الحكومة ممثلة في محافظة الجيزة، في بيان رسمي لها، تحذيرات هامة إلى المواطنين من الاستجابة لإعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، تبيع الوهم وتروج لعقارات مخالفة سيتم إزالتها بموجب قانون التصالح الجديد، حيث حذرت من شراء هذه العقارات حتى لا تضيع أموالهم.

تحذير حكومي عاجل: امتنعوا عن شراء العقارات في هذه المناطق.. سيتم إزالتها بالكامل

وحذرت محافظة الجيزة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المواطنين من التورط وشراء وحدات أو شقق سكنية داخل عقارات مخالفة للقانون، وذلك بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

وقالت محافظة الجيزة، إن “كافة المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها على الفور، دون أي استثناء لأي شخص أو مكان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات”، مشددة على المواطنين بضرورة التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة من خلال زيارة الحي التابع له العقار قبل شراء أي وحدة سكنية، لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.

تحذير من التعامل مع هذه العقارات

وحذر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، في وقت سابق، أثناء قيادته لحملة إزالة سابقة، من التعامل مع أي عقار مخالف لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سواء بالشراء أو الإيجار حيث سيتم التعامل مع هذه العقارات بشكل قانوني دون أي استثناء.

وقال محافظ القاهرة في تصريحاته، إن “الأجهزة التنفيذية ستزيل جميع المباني المخالفة، خاصة التي تم بناؤها بعد صدور قانون التصالح الجديد، حيث يمنع القانون التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية”.