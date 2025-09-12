الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع اقتراب عقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة إلى مجلس الوزراء، يترقب الكثير من المواطنين أسعار البنزين والسولار ومواد الوقود لما لها من أهمية كبيرة وتأثيرها على الكثير من أسعار الخدمات والسلع.

اللتر ب 19 جنيهًا رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

وفي وقت سابق، أكدت رئاسة الوزراء، استمرار العمل بالأسعار الحالية للوقود، بعد قرارها الأخير بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما يعني أن الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي ستظل ثابتة حتى أكتوبر المقبل.

وقررت الحكومة، تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه المرحلة، وتجنب فرض أي زيادات إضافية في أسعار الوقود.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر القادم.

أسعار البنزين والسولار اليوم

وتواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بنفس الأسعار التي جرى اعتمادها في آخر تعديل صدر في أبريل 2025 من قبل لجنة التسعير التلقائي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه.

معايير تحديد سعر البنزين والوقود

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي في شهر أكتوبر المقبل، دون تحديد يوم معين لمنع التزاحم في المحطات، وتحدد سعر مواد الوقود من خلال 3 معايير وهي “متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر، أسعار صرف الجنيه أمام الدولار”، ويتم اعتماد هذه العناصر كمحددات رئيسية لضمان توازن التسعير بما يراعي الظروف الاقتصادية ويواكب التغيرات العالمية.