نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي بدأ.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير، مشيرًا إلى أن اجتماع أمس تابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية في المتحف والممشى السياحي.

وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف "الحمصاني"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بتشغيل المناطق، ووضع اللمسات الأخيرة في المنطقة المحيطة بالمتحف، لافتًا إلى أن أغلب الترتيبات في عمليات التشغيل والتحضير، وتنظيف المنطقة المحيطة تم الانتهاء منها بالكامل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تابع عدد من الإجراءات اللوجيستية، منها استقبال الوفود، وكبار الشخصيات التي ستشارك بافتتاح المتحف، بجانب تأكيدات الحضور من الدول المختلفة.

حصول المتحف على اعتماد دولي

ولفت إلى أن حصول المتحف على اعتماد دولي في مجال الانبعاثات الكربونية خلال مراحل التشغيل يعكس نقطة مهمة تم التأكيد عليها أكثر من مرة؛ حيث إن المتحف في عملية إنشائه يعكس أعلى المعايير العالمية وأحدث النظم في إدارة المتاحف الدولية، وبالتالي استطاع أن يحصل على شهادة دولية معتمدة في انطباق عملية التشغيل وتوافقها مع مفاهيم الاستدامة البيئية.