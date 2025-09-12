مندوب فرنسا: يجب احترام سيادة قطر وسلامتها الإقليمية وفق مبادئ الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، ناقش المندوبون الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات مندوب فرنسا الذي أكد أن حل الدولتين يمثل الطريق لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى مشاركة قطر مع مصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بشأن غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى المشاركة في مفاوضات غزة لإنهاء الحرب وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

كما شدد على ضرورة احترام سيادة قطر وسلامتها الإقليمية وفق مبادئ الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة غير مقبول على الإطلاق.