نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يستقبل عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي وممثلين عن الروتاري الدولي والمصري لبحث سبل التعاون في الترويج السياحي لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة جينيفر سكوت عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي، بحضور ممثلين عن كل من الروتاري الدولي والمصري، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك وبما يساهم في الترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية المتنوعة.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير، بالسيدة جينفر سكوت والوفد الروتاري الدولي والمصري المرافق لها، مثمنًا على جهود الروتاري على المستوى الدولي بشكل عام والمصري بشكل خاص ولا سيما من خلال دوره الفعال في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات التعاون فيما يخص مبادرة اتحاد روتاري مصر لتقديم ملف لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للروتاري Rotary International Convention لعام 2029 أو 2031، والتي سيتم إقرارها قريبًا، ومناقشة ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم لإنجاح هذا المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين ويجمع آلاف الأعضاء من أندية الروتاري من أكثر من 100 دولة، لتبادل الخبرات ومناقشة المشاريع الخدمية والتنموية، وتعزيز التواصل في مجالات العمل المجتمعي.

وقد حضر هذا اللقاء من روتاري مصر كل من الدكتور هشام شوقي المحافظ القادم لروتاري مصر، والدكتورة ميان رسلان المحافظ السابق لاتحاد روتاري مصر ورئيس لجنة ملف مؤتمر الروتاري الدولي بالقاهرة، السيد محمد دولار المحافظ السابق ومستشار لجنة الملف وممثل الروتاري في الجامعة العربية.

ومن وزارة السياحة والآثار المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

