نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لجمهورية مصر العربية بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجال التعليم.

وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف عمق علاقات التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة البنك الدولي، وحرص الوزارة على البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار.

كما استعرض السيد الوزير الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، وفي مقدمتها التغلب على الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين، وانتظام حضور الطلاب بالمدارس، فضلا عن استعراض جهود تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات العالمية والشراكات التي تم بنائها في هذا الإطار خاصة مع الجانب الياباني.

كما تطرّق السيد الوزير إلى الطفرة النوعية التي يشهدها ملف التعليم الفني من خلال شراكات دولية مع عدة دول مثل إيطاليا واليابان وفنلندة، بما يساهم في ربط خريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار السيد الوزير إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد بدء تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية التي تمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة فرص تقييم متعددة للطلاب، فضلا عن توفير مسارات متعددة يختار من بينها الطلاب بما يتناسب مع ميولهم.

وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن تطلع الوزارة إلى مواصلة تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي في دعم مشروعات الإصلاح التعليمي وربطها بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إدماج برامج لقياس أثر الإصلاحات التعليمية، بما يضمن بناء نظام تعليمي أكثر مرونة واستدامة.

ومن جانبه، ثمّن السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، الجهود الكبيرة التي بذلها السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال الفترة الماضية لتطوير المنظومة التعليمية، مشيدًا باهتمام الدولة المصرية البالغ بملف التعليم، واعتباره في صدارة الأولويات الوطنية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مختلف مجالات التعليم.

وقد حضر اللقاء من جانب مجموعة البنك الدولي السفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، والسيد محمد ماجد مسئول ملف البنك الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والسيد باسم سامي قائد الفريق، كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير.