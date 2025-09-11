نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحتفل بتخرج طلاب BIS في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مفعمة بالفخر والفرح، انطلق حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب برنامج BIS (Business Information Systems)، وذلك في رحاب مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بتنظيم متميز من شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، وبحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية، مشددًا على أن رحلة الخريجين لا تنتهي بالتخرج، بل تبدأ الآن نحو التميز العلمي والمهني. كما أشار إلى طموح الجامعة في التحول إلى جامعة من الجيل الرابع، عبر تعزيز الجودة والاعتماد الدولي.

فقرات فنية ومشاعر فخر

تخلل الحفل فقرات موسيقية، كما تم عرض فيلم وثائقي، وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المتفوقين وسط تصفيق حار ومشاعر امتنان من الحضور.

وقد أثنى الحضور على الدور الحيوي الذي يلعبه مجمع الفنون والثقافة بقيادة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع في احتضان الفعاليات، حيث أصبح منارة تجمع بين الفن والعلم، وتحتفي بإنجازات الشباب المصري في مختلف المجالات.

تنظيم راقٍ من شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية ورسائل ملهمة

هذا الحفل لم يكن مجرد مناسبة للتكريم، بل كان رسالة واضحة بأن جامعة حلوان، عبر شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية بقيادة الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة، تسير بخطى ثابتة نحو إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.