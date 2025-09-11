نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ندوة عن أنماط الشخصية لتنمية الكفاءات الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على تطوير المهارات الإدارية وتنمية قدرات الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات العمل الجامعي الحديث، نظمت الإدارة العامة لتنمية المواهب بالجامعة ندوة متخصصة بعنوان "أنماط الشخصية"، وذلك تأكيدًا لدور الجامعة الريادي في إعداد وتأهيل الكفاءات القادرة على دعم بيئة عمل أكثر فاعلية وإبداعًا، وكيفية التعامل بين زملاء العمل.

حاضر في الندوة الدكتور أحمد فوزي أستاذ الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تناول بالشرح والتفصيل نموذج DISC لتحليل السلوك الذي وضع أسسه وليام مارستون، موضحًا كيف يُمكّن هذا النموذج المؤسسات من فهم أعمق للسلوك الإنساني،

استعرض الأنماط الأربعة الرئيسية للنموذج وهي:



السيطرة والهيمنة (D) التي تتعلق بكيفية التعامل مع المشكلات والتحديات، والتأثير.

(I) الذي يرتبط بالتفاعل مع الآخرين، والثبات.

(S) الذي يقيس القدرة على التكيف مع التغيير، والامتثال.

(C) الذي يحدد كيفية التعامل مع القواعد والإجراءات.

ويساهم تعرف الجهاز الإداري على أنماطهم السلوكية وأنماط زملائهم، على تعزيز روح التعاون والتواصل الفعّال، وتقليل الصراعات داخل بيئة العمل، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة في الأداء. كما يتيح هذا النموذج للعاملين فرصة تطوير ذواتهم وفهم كيفية التكيف مع التحديات المختلفة، سواء في إطار العمل الفردي أو الجماعي.

وقد أشاد المشاركون في الندوة بما اكتسبوه من معارف ومهارات، مؤكدين أن المحتوى المقدم منحهم أدوات عملية يمكن تطبيقها مباشرة في حياتهم المهنية، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة العمل وبناء فرق أكثر انسجامًا وإبداعًا.



وتم تنظيم الندوة تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ عبد الله الرصاص مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح بالإدارة.