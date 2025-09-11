الرياض - كتبت رنا صلاح - التقى السفير أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق مع كل من الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، والمهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

سفير مصر في العراق يلتقي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

خلال لقاء السفير المصري مع رئيس جمهورية العراق، تم التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق والحرص المشترك على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

كما تناولت المقابلة التطورات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأوضاع الإنسانية الكارثية وجهود مصر لنفاذ المساعدات الاغاثية، فضلًا عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقد أعرب الرئيس العراقي عن تقديره البالغ للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، كما أشار إلى أن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة هامة للمجتمع الدولي لترجمة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى واقع، يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء مع رئيس الوزراء مسار التعاون الثنائي، حيث استعرض السفير المصري المستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بدء من عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في ٣٠ يناير ٢٠٢٥، وما أعقبها من زيارات متبادلة على مختلف المستويات، وصولًا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد الأخيرة.