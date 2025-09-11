أخر تقرير .. الإصابة تحرم مرموش من 10 مباريات مع السيتى أبرزهم الديربي وأرسنال.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - من المتوقع ان يغيب عن عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني ومانشستر سيتي الإنجليزي عن عدد من المباريات الهامة مع فريقه في الدوري الإنجليزي او دوري ابطال أوروبا بعد تعرضه لاصابة قوية في الركبة خلال مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وكشفت تقارير إعلامية انجليزية ان غياب عمر مرموش قد يصل الي 6 أسابيع وهي فترة طويلة في ظل المباريات الهامة التي سيخوضها فريق مانشستر سيتي ، خاصة ان فريق مانشستر سيتي يحتاج الي جهود جميع لاعبيه لتعويض الموسم الماضي وكذلك الانطلاقة الضعيفة للموسم الحالي.

ومن المتوقع ان يغيب عمر مرموش عن مانشستر سيتي امام كل من : مانشستر يونايتد ، نابولي في دوري ابطال أوروبا ، ارسنال ، هدرسفيلد ، بيرنلي ، موناكو في دوري ابطال أوروبا ، برينتفورد ، ايفرتون ، فياريال في دوري ابطال أوروبا.



وكشف موقع مانشستر سيتي نيوز انه ورغم أن التقارير الأولية قللت من خطورة إصابة مارموش، إلا أن الفريق الإعلامي لمانشستر سيتي أكد أنه سيغيب عن مباراة الديربي، وفي صباح يوم الأربعاء، أوضح محلل إصابات كرة القدم فيزيو سكوت المدة التي يمكن لجماهير مانشستر سيتي أن تتوقع أن يغيب مارموش عن الملاعب.



وكتبوا على موقع X: "إن اتصال اللاعب بالجزء الخارجي من ساق مرموش يثير القلق بشأن إصابة محتملة في الرباط الجانبي الإنسي ، وبعد ذلك شوهد مارموش وهو يتحسس الجزء الداخلي من ركبته، وهو ما يدعم هذا الشك بشكل أكبر.