عودة مباريات الدوري المصري لموعدها الطبيعي بداية من الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - تعود مباريات الدوري المصري بداية من مباريات الغد في افتتاح الجولة السادسة من بطولة دورى nile، إلى موعدها الطبيعي حيث تقام في الخامسة والثامنة مساء.

وكانت رابطة الأندية أعلنت إقامة المباريات في الخامسة والثامنة بداية الموسم، لكنها تراجعت وقررت استثناء مباريات شهر أغسطس من هذه المواعيد وخوض اللقاءات في السادسة والتاسعة نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وتعود مواعيد المباريات غدا لموعدها الطبيعي وتستمر حتى نهاية الموسم، إلا إذا طرأت ظروف أخرى تقتضى تغيير المواعيد من جديد.

وتعود عجلة مباريات الدورى المصرى غدا الجمعة، بـ3 مواجهات قوية في إطار افتتاح الجولة السادسة من المسابقة بعد انتهاء فترة التوقف الدولى لخوض منتخب مصر مباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات الجولة السادسة ندية قوية بين الفرق المختلفة في صراع مبكر على النقاط الثلاث، والتي ستكون أبرزها مواجهة من العيار الثقيل بين المصرى البورسعيدى والزمالك.

يعتلى فريق المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى نبيل الكوكى، صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى "دورى nile" برصيد 11 نقطة، متفوقا على الزمالك صاحب الوصافة بنقطة واحدة، قبل مواجهتهما هذا الأسبوع.