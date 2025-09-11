الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر للمساهمة فى جهود إعادة إعمار العراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، في ضوء النجاح الذي حققته الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في بغداد في يناير 2025، حيث تم التأكيد على الحرص على البناء على ما تحقق من نتائج خلال أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في هذه الجهود، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص، استنادًا إلى ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متراكمة وإمكانات كبيرة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء العراقي هذا الدعم المصري، معربًا عن تقديره لما تبديه مصر من تضامن ومساندة.