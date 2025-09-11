فرصة تشتري وتخزن.. هبوط كبير في أسعار الفراخ اليوم بعد قرار الحكومة | وشوف البيض بكام 

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الأيام الماضية استقرارًا واضحًا في الأسواق والبورصة، وسط تراجع طفيف في بعض الأصناف، نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف التي تشكل نحو 70% من تكلفة الإنتاج، مما ساهم في تهدئة الأسعار بعد فترة من الارتفاعات.

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن البيضاء: انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 64 جنيهًا مقابل 66 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 2 جنيه، ويصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

دواجن الأمهات: استقرت عند 65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتُباع للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

الدواجن الساسو (الحمراء): تراجعت إلى 95 جنيهًا للكيلو مقابل 100 جنيه أمس، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

الدواجن البلدي: استقرت عند 119 جنيهًا بالمزرعة، وتُباع في الأسواق بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

البانيه: تراجع من 220 جنيهًا إلى 180 جنيهًا في بعض المحلات.

الأوراك: تتراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: ما بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

زوج الحمام: يباع بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن السوق يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل جهود وزارة الزراعة، بقيادة الوزير علاء فاروق، في دعم صناعة الدواجن والبحث عن بدائل لتقليل حلقات التداول التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقد جاءت أسعار البيض اليوم على هذا النحو:

البيض الأحمر: ارتفعت الكرتونة إلى 140 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك بـ 155 جنيهًا، بعد أن كانت تُباع بـ130 جنيهًا فقط

البيض الأبيض: سجل سعر الكرتونة 135 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك بـ 150 جنيهًا.

البيض البلدي: يبدأ سعر الكرتونة من 135 جنيهًا جملة وتصل للمستهلك بـ 145 جنيهًا.

وفي سياق متصل، طالب “السيد” بضرورة تشغيل بورصة الدواجن في بنها، والتي توقفت منذ أكثر من 12 عامًا، لتحديد الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب وليس عبر الحلقات الوسيطة.

كما دعا إلى تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009، الذي ينص على منع تداول الطيور الحية، مؤكدًا أن هذا القانون ضروري لضبط السوق، خاصة في ظل التجارب السابقة خلال فترة جائحة كورونا.