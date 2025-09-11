الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، صباح اليوم الخميس، وفدًا دبلوماسيًا من البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي، في زيارة رسمية حملت أجندة طموحة للتعاون العلمي والتقني.

وفد صيني رفيع يزور وكالة الفضاء المصرية لبحث إطلاق أقمار صناعية وبرامج تدريبية مشتركة

وجرى استعراض فرص الشراكة بين الجانبين في إطلاق الأقمار الصناعية وتطوير منظومات فضائية متقدمة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تستهدف دعم الكوادر المصرية والإفريقية في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

كما عرضت وكالة الفضاء المصرية أحدث إنجازاتها ومشروعاتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز الابتكار الفضائي داخل القارة السمراء، لتكون مصر مركزًا إقليميًا لعلوم وتطبيقات الفضاء.

وأكد الدكتور ماجد إسماعيل أن الزيارة تمثل محطة مهمة على طريق توسيع آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والصين والدول الإفريقية، موضحًا أن الشراكة مع الصين لا تقتصر فقط على التكنولوجيا بل تمتد إلى بناء جسور للتنمية والابتكار تخدم مستقبل القارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وكالة الفضاء المصرية لتعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على المبادرات الإقليمية، بما يرسخ مكانة مصر كداعم رئيسي لمشروعات الفضاء في إفريقيا، وبما يتسق مع التوجهات العالمية نحو الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.