عاجل- مدبولي يتابع مع وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية (2025 – 2032).. خارطة طريق لتمكين الشباب وتعزيز الريادة الرياضية

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتابع مع وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية (2025 – 2032).. خارطة طريق لتمكين الشباب وتعزيز الريادة الرياضية

استراتيجية وطنية غير مسبوقة، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025 – 2032)، مؤكدًا أنها الأولى من نوعها في مصر، وجاءت استكمالًا للجهود القائمة لتطوير قطاع الشباب والرياضة، ورفع أداء الدولة في المؤشرات الدولية.

منهجية تشاركية في الإعداد

أوضح وزير الشباب والرياضة أن إعداد الاستراتيجية جاء عبر منهجية تشاركية، تضمنت ورش عمل تفاعلية، وجلسات استماع لرأي الشباب والنشء، فضلًا عن تنظيم لقاءات عبر المنصات الرقمية، واجتماعات مع الخبراء والمتخصصين، بجانب تحليل رباعي لقطاع الشباب والرياضة، ورصد المؤشرات الدولية.

رؤية تنموية شاملة

أكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى إحداث تنمية بشرية مستدامة لجيل من الشباب والنشء مُمكّن وفاعل، يعتز بهويته الوطنية، ويتمتع بنمط حياة صحي، ومجتمع رياضي قادر على المنافسة عالميًا، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

محاور رئيسية للاستراتيجية

ترتكز الاستراتيجية على عدة محاور، أبرزها:

تنمية وتنشئة الشباب والنشء بشكل متكامل.

تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية كثقافة وأسلوب حياة.

الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية.

تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

تعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد والتنمية المستدامة.

مستهدفات حتى 2032

كشف الوزير أن المستهدفات تشمل أن تكون مصر ضمن أول 60 دولة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب، والتقدم 10 مراكز على الأقل في مؤشر تقدم الشباب، بجانب خفض نسبة الشباب خارج التعليم أو التشغيل أو التدريب بنسبة 20% من المعدلات الحالية.

إنجازات رياضية وميداليات

كما استعرض وزير الشباب والرياضة فلسفة عمل الوزارة في برامج التنشئة والشباب، والميداليات التي حصدها الأبطال المصريون، إلى جانب البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها مصر خلال الأعوام الماضية.