«بشاير الخير بدأت».. عيار 21 يسجل 4850 جنيها في أسعار الذهب اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم تغيرات ملحوظة مع آخر تحديثات الأسعار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4850 جنيهًا. تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب الملحوظة في الأسعار العالمية للذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، ما ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

تواصل أسعار الذهب تأثرها الكبير بالتحركات في الأسواق الدولية، حيث تسببت موجة التقلبات الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض في صعود وهبوط الأسعار المحلية ضمن نطاق يتراوح بين 15 و20 جنيهًا خلال اليوم ذاته. ويعزى هذا التحرك المستمر إلى عدة عوامل، منها الوضع الاقتصادي العالمي، والتغيرات في حجم العرض والطلب، وما يحدث في البورصات العالمية من أحداث تؤثر بشكل مباشر على الاتجاه العام للذهب.

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية بمصر:

– سجل جرام الذهب عيار 24 قيمة بلغت 5542 جنيهًا.

– جاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4850 جنيهًا.

– أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 4157 جنيهًا.

– وبلغ ثمن الجنيه الذهب 38800 جنيهًا.

من المعروف أن الذهب يُعد من الأصول الآمنة التي لا تحقق أرباحًا مباشرة، ولكنه لطالما كان الملاذَ المفضل للمستثمرين في أوقات حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. فمع تصاعد القلق الاقتصادي عالمياً أو ظهور مؤشرات اضطراب في الأسواق المالية، يميل الكثيرون لتحويل أموالهم إلى الذهب هربًا من تقلبات العملة وتعويضًا عن فقدان قيمة المدخرات.

وتستمر الأسعار المحلية للذهب في التأثر السريع بمجريات الأحداث الدولية من ناحية، وبالظروف الداخلية من ناحية أخرى، مثل حجم الإقبال على الشراء وحركة البيع، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل واضح في توجهات الأسعار خلال اليوم الواحد. ولا تقتصر التغيرات على السعر ذاته فقط، بل يجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار رسوم المصنعية والتكاليف الأخرى مثل الضرائب والدمغة، والتي تضاف على السعر الأساسي عند الشراء من متاجر الصاغة.

من المهم الإشارة إلى أن أسعار الذهب التي تم رصدها اليوم تعتبر مؤقتة وقابلة للتعديل في أي لحظة على مدار اليوم، حيث تتغير الأسعار مع كل تحديث للبورصة المحلية أو العالمية، إلى جانب التغيرات الآنية في معدلات العرض والطلب في السوق الداخلي.

في ظل هذا المشهد، يُنصح جميع المتعاملين في سوق الذهب بمتابعة مستمرة وفورية لحركة الأسعار واستشارة المختصين قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. ويظل الذهب بالنسبة للكثيرين الخيار الآمن للاستثمار طويل الأمد، رغم ما يشهده من تحركات يومية وتغيرات مرتبطة بعوامل كثيرة منها الاقتصادية والسياسية وأسعار الصرف العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5577 جنيه 5554 جنيه

عيار 22 5112 جنيه 5091 جنيه

عيار 21 4880 جنيه 4860 جنيه

عيار 18 4183 جنيه 4166 جنيه

عيار 14 3253 جنيه 3240 جنيه

عيار 12 2789 جنيه 2777 جنيه

الاونصة 173469 جنيه 172758 جنيه

الجنيه الذهب 39040 جنيه 38880 جنيه

الأونصة بالدولار 3629.35 دولار

آخر تحديث للأسعار منذ الساعة: 6:11 م