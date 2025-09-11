نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة طلاب جامعة حلوان لمدينة الفنون والثقافة: تجربة تعليمية وثقافية ملهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت الجامعة زيارة ميدانية لطلاب أوائل الليسانس وبرنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية إلى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد أبرز المعالم الحضارية والفنية في مصر والمنطقة العربية.

جاءت الزيارة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبمشاركة الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أمير ناصر، منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية بالجامعة الأهلية.

استُقبل الطلاب بحفاوة من قبل:

- اللواء د. أسامة عبد العزيز محمد، مدير المدينة

- الأستاذ د. زين عبد الهادي، المشرف العام على مكتبة العاصمة

- العقيد محمد السعيد رمضان، مدير العلاقات العامة بالمدينة

تخللت الزيارة جولة تعريفية شاملة داخل المدينة، شملت قاعات العروض المسرحية والموسيقية، صالات الفنون التشكيلية، المكتبات الحديثة، المتحف، وقاعة الأوبرا، حيث اطلع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في دعم الإبداع الفني والثقافي.

أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى لتوسيع آفاق الطلاب التعليمية والثقافية، مشددًا على أهمية دمج التجربة الأكاديمية بالواقع الثقافي لتعزيز الانتماء الوطني. كما وصفت الدكتورة أمل لطفي الزيارة بأنها لحظة مميزة تعكس روح الطموح والتميز التي تسعى الكلية لترسيخها، معتبرة أن هذه التجربة تمثل امتدادًا لرؤية تعليمية متكاملة تربط بين القانون والثقافة.

اختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية، وسط أجواء من الفخر والسعادة التي عبّر عنها الطلاب، مؤكدين أن هذه التجربة أضافت لهم الكثير من المعرفة وفتحت أمامهم آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر إبداعًا وتميزًا.