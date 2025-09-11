أخبار مصرية

برلمانى تعليقا علي قمة الدوحة : رسالة بقدرة العالمين العربي والإسلامي على الاصطفاف وتوحيد المواقف فى مواجهة إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - قال الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن الدعوة لانعقاد قمة عربية – إسلامية طارئة في العاصمة القطرية الدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين، تمثل محطة مفصلية ورسالة لا لبس فيها بأن العالمين العربي والإسلامي قادران على الاصطفاف وتوحيد المواقف كلما تعرّضت سيادة دولة أو أمن شعب لتهديد مباشر.

 

وأوضح زيدان، في بيان له، أن الاعتداء الإسرائيلي الذي طال الأراضي القطرية يُعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا فجًا لأبسط قواعد الشرعية الدولية، الأمر الذي يحتم بناء موقف جماعي صارم يضع حدًا لسياسة الاحتلال القائمة على تجاوز القوانين والأعراف الدولية.

 

وأكد زيدان، أن توقيت انعقاد القمة يعكس استشعارًا عميقًا لخطورة المرحلة، وحرصًا على بلورة استراتيجية جماعية تدافع عن القضايا العادلة للأمة.

 

وأشار زيدان، إلى أن التحركات المنتظرة من القمة يجب ألا تقف عند حدود الشجب والإدانة، بل يجب أن تتحول إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية مؤثرة، بما يفرض على القوى الدولية مواجهة الاحتلال وكبح ممارساته العدوانية، والسعي لتشكيل جبهة عالمية ترفض منطق القوة وفرض الأمر الواقع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قمة الدوحة تحمل فرصة ثمينة لإعادة الاعتبار للعمل العربي والإسلامي المشترك، ولبناء موقف موحّد أكثر فاعلية على الساحة الدولية، يضمن حماية سيادة الدول واستقرار الشعوب، ويعزز مكانة الأمة في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها وهويتها.

 

